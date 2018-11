Koblenz (AFP) Der rheinland-pfälzische Landtagsabgeordnete Jens Ahnemüller bleibt vorläufig aus der AfD-Fraktion ausgeschlossen. Sein Eilantrag, in der Fraktion bleiben zu dürfen, bis das Gericht eine endgültige Entscheidung über den Ausschluss trifft, scheiterte, wie der Verfassungsgerichtshof in Koblenz am Dienstag mitteilte. Es sei Ahnemüller zuzumuten, bis zur endgültigen Entscheidung der Fraktion nicht anzugehören.

