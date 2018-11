München (AFP) Im Bekennerschreiben zum versuchten Anschlag auf einen ICE in Bayern ist eine Drohung gegen den europäischen Bahnverkehr ausgesprochen worden. Es handle sich aber lediglich um abstrakte Drohungen, konkrete Drohungen gebe es nicht, teilten die Generalstaatsanwaltschaft München und das bayerische Landeskriminalamt am Dienstag mit. Es seien bisher auch keinerlei gleichartige oder ähnliche Manipulationen an Bahnstrecken in Deutschland festgestellt worden.

