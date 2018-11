Brüssel (AFP) Die EU-Sanktionen gegen die Regierung Venezuelas bleiben in Kraft. "Angesichts der anhaltenden Verschlechterung der Lage" in dem südamerikanischen Land würden die geltenden restriktiven Maßnahmen bis zum 14. November 2019 verlängert, teilte der EU-Rat am Dienstag in Brüssel mit. Ein Jahr zuvor hatten die EU-Außenminister unter anderem ein Verbot von Waffenlieferungen und Einreiseverbote für bestimmte Regierungsangehörige beschlossen.

