Mainz (AFP) Nach dem Brand eines ICE-Zugs zwischen Köln und Frankfurt am Main haben Bahnexperten und die Feuerwehr Kritik an der Deutschen Bahn geübt. Vor allem auf dieser Strecke sei es in der Vergangenheit häufiger zu Bränden gekommen, berichtete das ARD-Magazin "Report Mainz" am Dienstag vorab. Ein Grund dafür sei, dass es zu wenige Fahrzeuge für die hohe Leistungsanforderung auf der Strecke gebe, sagte der Bahnexperte Markus Hecht. Daher würden "Züge mit Schäden auf die Strecke geschickt".

