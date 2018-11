München (dpa) - Der FC Bayern muss im Champions-League-Spiel gegen AEK Athen am Mittwoch (21.00 Uhr) auf Arjen Robben verzichten. Der Niederländer könne wegen Knieproblemen am vierten Spieltag der Gruppenphase nicht auflaufen, sagte Trainer Niko Kovac.

Der Offensiv-Routinier leide demnach an einer Blockade und an keiner schwerwiegenden Verletzung. Der deutsche Fußball-Rekordmeister hofft auf ein Comeback Robbens in der Bundesliga am Samstag in Dortmund.

Neben Robben und den langzeitverletzten Kingsley Coman und Corentin Tolisso könnte auch James Rodriguez gegen Athen ausfallen. Der Kolumbianer laboriert an einer Wadenblessur. Ob es für das Match gegen Athen reicht, wird sich laut Kovac kurzfristig entscheiden.

