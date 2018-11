Lübeck (AFP) Die Feuerwehr hat in Lübeck in einer anderthalbstündigen Rettungsaktion vier Pferde aus einem Moor befreit. Die Tiere steckten am Dienstagnachmittag bis zum Rumpf im Schlamm fest und konnten sich nicht mehr aus eigener Kraft befreien, wie die Feuerwehr mitteilte. Knapp 40 Helfer waren demnach im Einsatz, um die Tiere zu retten.

