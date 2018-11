Saalfeld/Saale (AFP) Ein Jugendlicher aus dem thüringischen Sonneberg hat die Polizei wegen eines vermeintlich schaurigen Fundes alarmiert. Der 15-Jährige meldete am Montag, zwei abgetrennte Finger in einem Parkhaus entdeckt zu haben, wie die Polizei am Dienstag mitteilte.

Info Hinweis Diese Meldung ist Teil des automatisierten Nachrichten-Feeds der Agence France-Presse (AFP). AFP ist eine Nachrichtenagentur, die Medien mit selbst recherchierten und formulierten Meldungen zu aktuellen Ereignissen beliefert.