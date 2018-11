Berlin (AFP) CDU-Generalsekretärin Annegret Kramp-Karrenbauer erklärt sich am Mittwoch zu ihrer Kandidatur für den CDU-Parteivorsitz. Das kündigte die frühere saarländische Ministerpräsidentin am Dienstag über den Kurzbotschaftendienst Twitter an. Die Pressekonferenz soll um 11.00 Uhr in der Landesvertretung des Saarlandes in Berlin stattfinden.

