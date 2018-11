Düsseldorf (AFP) Die frühere Bundesjustizministerin Sabine Leutheusser-Schnarrenberger (FDP) ist neue Antisemitismusbeauftragte in Nordrhein-Westfalen. Mit der Ernennung der 67-Jährigen am Dienstag wurde das das neugeschaffene Amt im bevölkerungsreichsten Bundesland erstmals besetzt, wie die Staatskanzlei in Düsseldorf mitteilte. Die Berufung einer Antisemitismusbeauftragten hatte zuvor der Düsseldorfer Landtag fraktionsübergreifend beschlossen.

