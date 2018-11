Leipzig (AFP) Der seit Jahren andauernde Rechtsstreit um den Neubau der Autobahn 20 in Schleswig-Holstein ist in eine neue Runde gegangen. Das Bundesverwaltungsgericht in Leipzig prüfte am Dienstag den geplanten Bau eines Teilstücks der Autobahn. Um den Neubau tobt seit Jahren ein Rechtsstreit.

