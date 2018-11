Berlin (AFP) SPD-Chefin Andrea Nahles hat Außenminister Heiko Maas (SPD) gegen Kritik aus der CSU verteidigt, die Kommunikation zum UN-Migrationspakt sei unzureichend gewesen. Maas habe "unsere volle Unterstützung", sagte Nahles vor den Beratungen der SPD-Fraktion am Dienstag in Berlin. Der Minister mache "das ganz hervorragend". Sie könne nur hoffen, dass sich die Union in der Debatte über den Migrationspakt "vernünftig" zeigen werde, fügte Nahles hinzu.

