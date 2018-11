Berlin (AFP) Nach Auffassung der OECD sollten Bürger in Deutschland stärker in die Ausarbeitung von Gesetzen und Vorschriften eingebunden werden. Trotz einiger Initiativen zur digitalen Bürgerbeteiligung könne die Öffentlichkeit derartige Prozesse bislang selten beeinflussen, erklärte die Organisation für wirtschaftliche Zusammenarbeit und Entwicklung (OECD) am Dienstag in Berlin. Dort stellte sie die Ergebnisse ihres "OECD-Ausblick Regulierungspolitik" mit Deutschlandbezug vor.

Info Hinweis Diese Meldung ist Teil des automatisierten Nachrichten-Feeds der Agence France-Presse (AFP). AFP ist eine Nachrichtenagentur, die Medien mit selbst recherchierten und formulierten Meldungen zu aktuellen Ereignissen beliefert.