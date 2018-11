Kassel (AFP) Mit tatkräftiger Hilfe der Nachbarn ist die Polizei einem Paar auf die Spur gekommen, das mutmaßlich einen Fernseher und einen Computerbildschirm aus ihrer Dachgeschosswohnung in Kassel warf. Am späten Montagabend landeten der Bildschirm und ein alter Röhrenfernseher auf der Straße, wie die Polizei am Dienstag mitteilte. Nachdem die Bewohner des Mehrfamilienhauses den Beamten ihre Fernseher gezeigt hatten, blieb nur noch das Paar als Verdächtige übrig.

