Frankfurt/Main (AFP) Die Polizei räumt seit Dienstagmorgen ein Protestcamp in einem Waldstück am Frankfurter Flughafen. Das Gelände, das der Flughafenbetreiber Fraport im Zusammenhang mit dem Bau des dritten Terminals roden will, soll anschließend mit einem Zaun abgesichert werden, wie die Polizei mitteilte.

