Stuttgart (AFP) Der baden-württembergische Innenminister Thomas Strobl (CDU) hat im Fall der Gruppenvergewaltigung einer jungen Frau in Freiburg die Polizei in Schutz genommen. "Ich kann zur Stunde nicht erkennen, dass Fehler gemacht wurden", sagte Strobl am Dienstag vor Journalisten in Stuttgart. Am 14. Oktober soll eine 18-Jährige nach dem Besuch einer Freiburger Diskothek von mindestens zehn Männern vergewaltigt worden sein.

