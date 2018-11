Genf (AFP) Mehr als 2000 Menschen sind nach UN-Angaben seit Januar beim Versuch das Mittelmeer in Richtung Europa zu überqueren ums Leben gekommen. Mehr als die Hälfte von ihnen verlor dabei auf dem Weg nach Italien das Leben, sagte ein Sprecher des UN-Flüchtlingshilfswerks UNHCR am Dienstag in Genf. Insgesamt haben in diesem Jahr laut UNHCR bisher rund 105.000 Menschen auf der Suche nach Asyl Europa erreicht - ein Rückgang im Vergleich mit den beiden Vorjahren.

