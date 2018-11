Berlin (AFP) Die Unionsfraktion will in der Debatte über den UN-Migrationspakt einen eigenen Antrag für den Bundestag erarbeiten. Dieser soll mit der SPD-Fraktion abgestimmt und eingebracht werden, wie Unionsfraktionsvize Stephan Harbarth (CDU) am Dienstagabend in Berlin sagte. Er gehe fest davon aus, dass der Beschluss im Bundestag dann "Ende November, Anfang Dezember" gefasst werde.

