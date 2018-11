Mannheim (AFP) Von einem Balkon eines Hochhauses ist ein vierjähriger Junge im baden-württembergischen Mannheim am Dienstag zehn Meter in die Tiefe gestürzt und schwer verletzt worden. Das Kind wurde in Begleitung eines Notarztes in ein Krankenhaus eingeliefert, wie die Polizei mitteilte. Ersten Erkenntnissen zufolge habe der Junge mit einem Bruder in der Wohnung gespielt und sei dann auf die Balkonbrüstung geklettert und abgestürzt.

