Los Angeles (AFP) Zwei Häftlinge im Todestrakt eines Gefängnisses in den USA haben sich vor der Hinrichtung das Leben genommen. Der eine Häftling, ein wegen Serienmords verurteilter 54-Jähriger, sei am Freitag leblos in seiner Zelle gefunden worden, teilte das San-Quentin-Gefängnis am Montag (Ortszeit) mit. Ein zweiter Insasse sei dann am Sonntag tot aufgefunden worden. Der 51-Jährige wartete wegen vierfachen Mordes auf seine Hinrichtung.

