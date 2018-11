Friedberg (AFP) In Hessen hat ein 45-jähriger Mann die Polizei zur Leiche eines seit mehreren Wochen vermissten Manns geführt, die er nach eigenen Angaben selbst in einem Wald verscharrte. Der Mann meldete sich am Dienstagnachmittag bei der Polizei in Friedberg und führte die Ermittler zu einer Stelle in einem Waldstück bei Heusenstamm, wie Polizei und Staatsanwaltschaft am Mittwoch mitteilten.

