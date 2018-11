Harare (AFP) Beim Zusammenstoß zweier Fernbusse sind in Simbabwe mindestens 47 Menschen ums Leben gekommen. Nach Angaben der Polizei kollidierten die beiden Busse am Mittwoch auf der Route zwischen der Hauptstadt Harare und Rusape im Osten des Landes miteinander. Unter den Opfern seien auch zwei Kinder, berichtete die Staatszeitung "The Herald" im Kurzbotschaftendienst Twitter.

