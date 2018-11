Nienburg (AFP) Beim Zurücksetzen ihres Wagens hat eine 70-Jährige am Mittwoch im niedersächsischen Hoya ihren Ehemann totgefahren. Wie die Polizei in Nienburg mitteilte, wollte die Frau am Vormittag den 71-Jährigen abholen. Als sie mit dem Auto rückwärts fuhr, übersah sie ihn aber.

Info Hinweis Diese Meldung ist Teil des automatisierten Nachrichten-Feeds der Agence France-Presse (AFP). AFP ist eine Nachrichtenagentur, die Medien mit selbst recherchierten und formulierten Meldungen zu aktuellen Ereignissen beliefert.