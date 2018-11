Beirut (AFP) Bei Kämpfen und Luftangriffen im Osten Syriens sind laut Aktivisten mehr als 40 Kämpfer der Dschihadistenmiliz Islamischer Staat (IS) getötet worden. Wie die Syrische Beobachtungsstelle für Menschenrechte am Mittwoch erklärte, starben 28 Dschihadisten am Montag und Dienstag bei Luftangriffen der internationalen Anti-IS-Koalition, als sie das Ölfeld al-Asrak nahe der Ortschaft Hadschin an der irakischen Grenze angriffen.

Info Hinweis Diese Meldung ist Teil des automatisierten Nachrichten-Feeds der Agence France-Presse (AFP). AFP ist eine Nachrichtenagentur, die Medien mit selbst recherchierten und formulierten Meldungen zu aktuellen Ereignissen beliefert.