Berlin (AFP) Die Grünen-Bundesvorsitzende Annalena Baerbock hat den Ausgang der US-Kongresswahlen als Stärkung der demokratischen Kontrolle von US-Präsident Donald Trump und seiner Regierung begrüßt. "Das ist ein guter Tag für die Demokratie in Amerika. Dieses Wahlergebnis zeigt, dass diskriminierende Rhetorik und ausgrenzende Politik nicht mehrheitlich überzeugen", erklärte Baerbock am Mittwoch in Berlin. Erfreut äußerte sie sich auch über den höheren Frauenanteil im Repräsentantenhaus.

