Berlin (AFP) Die Berliner Versammlungsbehörde hat eine vom rechtsextremen Kreisen nahestehenden Verein Wir für Deutschland angemeldete Demonstration am kommenden Freitag verboten. "Die Vorstellung, dass Rechtsextremisten am 80. Jahrestag der Reichspogromnacht - womöglich noch in der Dunkelheit mit brennenden Kerzen - durch das Regierungsviertel marschieren, finde ich unerträglich", erklärte Berlins Innensenator Andreas Geisel (SPD). Die Demokratie müsse sich nicht alles gefallen lassen.

