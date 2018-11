Karlsruhe (AFP) Die Bundesanwaltschaft hat vor dem Oberlandesgericht Stuttgart Anklage gegen einen mutmaßlichen Unterstützer der Dschihadistenmiliz Islamischer Staat (IS) erhoben. Der 33-Jährige soll unter anderem von 2015 bis 2017 durch von ihm eingerichtete E-Mail-Adressen und Profile in Messengerdiensten IS-Mitgliedern eine "konspirative Kommunikation" ermöglicht haben, wie die Behörde am Mittwoch in Karlsruhe mitteilte. Zudem soll er IS-Propaganda verbreitet haben.

