Berlin (AFP) CDU-Generalsekretärin Annegret Kramp-Karrenbauer erwartet nach den Zwischenwahlen in den USA keinen Kurswechsel der Regierung in Washington. "Wir müssen uns darauf einstellen, dass die Politik, die Präsident fährt, in den nächsten zwei Jahren fortgesetzt wird", sagte Kramp-Karrenbauer am Mittwoch in Berlin. Sie verwies darauf, dass die oppositionellen Demokraten zwar die Mehrheit im Repräsentantenhaus eroberten, die Republikaner von US-Präsident Donald Trump aber ihre Mehrheit im Senat verteidigten.

