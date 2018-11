Brandenburg an der Havel (AFP) In Brandenburg hat ein Unbekannter am Dienstagabend aus einem Auto heraus auf drei vor einem Imbiss sitzende Männer geschossen. Bei dem Vorfall im südlich von Berlin gelegenen Blankenfelde-Mahlow sei ein 49-Jähriger durch den Schuss getroffen und verletzt worden, sagte eine Polizeisprecherin in Brandenburg an der Havel am Mittwoch. Der Mann sei mit einem Hubschrauber in ein Krankenhaus gebracht worden, schwebe aber nicht in Lebensgefahr.

