Barcelona (AFP) Weil er Spenden für seine angeblich todkranke Tochter für Luxusuhren und Reisen missbraucht hat, muss ein Vater in Spanien für fünf Jahre ins Gefängnis. Die Mutter des Mädchens wurde am Mittwoch von einem Gericht in der katalanischen Stadt Lleida wegen schweren Betrugs zu dreieinhalb Jahren Haft verurteilt.

