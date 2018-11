Berlin (AFP) Wegen der vom 3. bis 14. Dezember in Kattowitz stattfindenden UN-Klimakonferenz führt Polen vorübergehend wieder Grenzkontrollen ein. Vom 22. November bis 16. Dezember könne es zu lageangepassten Grenzkontrollen durch die polnischen Behörden kommen, teilte die Bundespolizei am Mittwoch in Berlin mit. Die Kontrollen sollten der Sicherheit und dem störungsfreien Ablauf vor und während der UN-Klimakonferenz dienen.

