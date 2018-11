Berlin (AFP) Das Deutsche Kinderhilfswerk hat mehr Medienkompetenzunterricht in Schulen gefordert. Schulen seien neben den Familien und dem sozialen Umfeld einer der wichtigsten Orte zur Vermittlung von Wissen und Fähigkeiten zum verantwortlichen Umgang mit Medien, erklärte Präsident Thomas Krüger am Mittwoch in Berlin. Bund und Länder könnten das durch eine "Stiftung Medienkompetenz" unterstützen, an der auch freie Träger und Medienbranche mitwirkten.

Info Hinweis Diese Meldung ist Teil des automatisierten Nachrichten-Feeds der Agence France-Presse (AFP). AFP ist eine Nachrichtenagentur, die Medien mit selbst recherchierten und formulierten Meldungen zu aktuellen Ereignissen beliefert.