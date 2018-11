Dresden (AFP) Nach einem nächtlichen Brandschlag auf ein ausländisches Restaurant in Chemnitz ermitteln die Behörden wegen Mordversuchs und besonders schwerer Brandstiftung. Die Ermittlungen gegen Unbekannt werden vom polizeilichen Extremismus- und Terrorismusabwehrzentrum im Landeskriminalamt (LKA) Sachsen geführt, wie das LKA am Mittwoch mitteilte. Ein politisch motivierter Hintergrund der Tat vom 18. Oktober werde geprüft, die Ermittlungen liefen aber in alle Richtungen.

