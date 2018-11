Nürnberg (AFP) Das Oberlandesgericht (OLG) Nürnberg hat einen Fall entschieden, in dem sich die Eltern nicht auf den zweiten Vornamen und den Nachnamen ihres neugeborenen Kindes einigen konnten. In dem am Mittwoch veröffentlichten Urteil gab das Gericht der Mutter des noch vor der Geburt des Kinds getrennten Paars ein Vorrecht bei der Vergabe des Nachnamens. Der Vater, der seine indischen Wurzeln im Namen des Kinds abbilden wollte, darf nur den zweiten Vornamen bestimmen.

Info Hinweis Diese Meldung ist Teil des automatisierten Nachrichten-Feeds der Agence France-Presse (AFP). AFP ist eine Nachrichtenagentur, die Medien mit selbst recherchierten und formulierten Meldungen zu aktuellen Ereignissen beliefert.