Berlin (AFP) Nach Einschätzung von Bundesinnenminister Horst Seehofer (CSU) wird für die Angleichung der Lebensverhältnisse in Deutschland ein langer Atem benötigt. "Es reicht nicht aus, auf den Knopf zu drücken", sagte der auch für die Bereiche Heimat und Bauen zuständige Minister am Mittwoch im Bundestag. Vielmehr sei ein "jahrelanger Prozess" erforderlich, "den wir schärfer einleiten müssen als in der Vergangenheit".

