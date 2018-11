Washington (AFP) US-Präsident Donald Trump will am Rande der Gedenkfeiern zum Ende des Ersten Weltkriegs in Paris zu Beratungen mit dem französischen Präsidenten Emmanuel Macron zusammenkommen. Bei dem Treffen am Samstag werde es vor allem um den Syrien-Krieg und die "Bedrohung durch den Iran" gehen, sagte ein US-Regierungsvertreter am Mittwoch. Es handelt sich demnach um das einzige Vier-Augen-Gespräch Trumps bei seinem Paris-Besuch.

