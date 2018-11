Berlin (dpa) - Immer mehr Bundesbürger haben einen Job und verfügen über gestiegene Einkommen. Davon will der Handel in den kommenden Wochen profitieren - dieser Tage läuft das Weihnachtsgeschäft an. Die monatliche Umfrage des Einzelhandelsverbandes HDE ergab, dass die Kunden zunehmend bereit seien, Geld auszugeben. Seinen Ausblick auf das Weihnachtsgeschäft gibt der Branchenverband heute in Berlin. Im vergangenen Jahr hatten die Bundesbürger im November und Dezember 94,3 Milliarden Euro im Handel ausgegeben - nicht nur, aber auch für Weihnachtsgeschenke. Das war ein Plus von 2,7 Prozent.

