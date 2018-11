Paris (AFP) Die Weltkriegs-Gedenkfeiern in Paris finden unter hohen Sicherheitsvorkehrungen statt. Fast 10.000 Polizisten sollen am Wochenende in der französischen Hauptstadt für Sicherheit sorgen, wie Innenminister Christophe Castaner am Donnerstag mitteilte. Delegationen aus 98 Staaten würden in Paris erwartet, darunter 72 Staats- und Regierungschefs. Viele von ihnen nehmen auch an einem "Friedensforum" teil, das am Sonntag beginnt.

