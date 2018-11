Berlin (AFP) Wegen mutmaßlichen Abrechnungsbetrugs in Millionenhöhe hat die Berliner Staatsanwaltschaft zwei Chefs eines Pflegediensts angeklagt. Die 60-jährige Frau und der 45-jährige Mann sollen zwischen 2011 und 2015 in 844 Fällen Pflegeleistungen gegenüber Krankenkassen und Bezirksämtern abgerechnet haben, die gar nicht erbracht wurden. Wie die Behörde am Donnerstag weiter mitteilte, sollen sie so mindestens drei Millionen Euro eingenommen haben.

Info Hinweis Diese Meldung ist Teil des automatisierten Nachrichten-Feeds der Agence France-Presse (AFP). AFP ist eine Nachrichtenagentur, die Medien mit selbst recherchierten und formulierten Meldungen zu aktuellen Ereignissen beliefert.