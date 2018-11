Darmstadt (AFP) Ein betrunkener Autofahrer hat in Hessen für eine verheerende Kettenreaktion gesorgt. Der 34-Jährige geriet am Mittwochabend in Raunheim auf die Gegenfahrbahn, vermutlich weil er eine heruntergefallene Zigarette aus dem Fußraum aufheben wollte, wie die Polizei in Darmstadt am Donnerstag mitteilte. Daraufhin prallte er frontal mit einem anderen Wagen zusammen und drückte das Fahrzeug gegen einen Laternenmast.

