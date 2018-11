Berlin (AFP) Transplantationemediziner haben eine Kehrtwende bei den Organspenden in Deutschland gefordert. Für den Weg "aus dem Transplantationstief" sei ein gesamtgesellschaftlicher Konsens nötig, um die Zahl der Organspenden wieder zu erhöhen, erklärte Bernhard Banas, Präsident der Deutschen Transplantationsgesellschaft (DTG), am Donnerstag auf dem Jahreskongress in Berlin.

