Hannover (AFP) Zum 80. Jahrestag der Reichspogromnacht hat sich die evangelische Kirche über zunehmenden Antisemitismus in Deutschland und weltweit alarmiert gezeigt. Es sei "heute weiterhin nötig, allen Formen von Judenfeindschaft und Antisemitismus entgegen zu treten", erklärten die Evangelische Kirche in Deutschland (EKD), die Union Evangelischer Kirchen in der EKD und die Vereinigte Evangelisch-Lutherische Kirche Deutschlands am Donnerstag in Hannover. Dies zeigten "der Anschlag in Pittsburgh, antisemitische Vorfälle in Deutschland sowie die unverminderte Hetze gegen Jüdinnen und Juden im Netz".

