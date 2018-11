Brüssel (AFP) Der deutsche Atomexperte Manfred Mertins hat die Abschaltung des ältesten belgischen Atomreaktors Tihange 1 gefordert. Der Weiterbetrieb der Anlage stelle "ein nicht akzeptables Risiko für Umwelt und Menschen" dar, sagte Mertins am Donnerstag im Europaparlament in Brüssel. Die deutsche Grünen-Abgeordnete Rebecca Harms hatte bei Mertins eine Studie zu den Risiken des Weiterbetriebs des Reaktors in Auftrag gegeben.

Info Hinweis Diese Meldung ist Teil des automatisierten Nachrichten-Feeds der Agence France-Presse (AFP). AFP ist eine Nachrichtenagentur, die Medien mit selbst recherchierten und formulierten Meldungen zu aktuellen Ereignissen beliefert.