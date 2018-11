Frankfurt/Main (AFP) Leipzig soll einen neuen Strafsenat des Bundesgerichtshofs erhalten. Wie die "Frankfurter Allgemeine Zeitung" am Donnerstag berichtete, will der Haushaltsausschuss des Bundestages in der Nacht zu Freitag darüber entscheiden. Zudem soll in Karlsruhe ein neuer Zivilsenat eingerichtet werden.

