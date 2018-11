Berlin (AFP) Bundessozialminister Hubertus Heil (SPD) hat das geplante Rentenpaket als wichtigen Faktor für soziale Sicherheit und sozialen Zusammenhalt in Deutschland bezeichnet. Es gehe um das Versprechen, dass sich Menschen "nach einem Leben voller Arbeit" auf eine "auskömmliche" Altersversorgung verlassen könnten, sagte Heil am Donnerstag in der abschließenden Bundestagsabstimmung zu dem Gesetzesvorhaben. Die geplante Festschreibung des Rentenniveaus auf mindestens 48 Prozent sei "kein Geschenk", sondern eine Anerkennung der "Lebensleistung".

