Wiesbaden (AFP) Die hessische CDU will erst nach Feststellung des amtlichen Endergebnisses der Landtagswahl Ende kommender Woche entscheiden, mit wem sie Koalitionsverhandlungen führt. Der Landesvorstand solle zwar am Freitag über die bislang geführten Sondierungsgespräche mit Grünen, SPD und FDP beraten, aber noch keine Entscheidung treffen, sagte Generalsekretär Manfred Pentz am Donnerstag in Wiesbaden. Dies gebiete auch der "Respekt dem Wähler gegenüber".

Info Hinweis Diese Meldung ist Teil des automatisierten Nachrichten-Feeds der Agence France-Presse (AFP). AFP ist eine Nachrichtenagentur, die Medien mit selbst recherchierten und formulierten Meldungen zu aktuellen Ereignissen beliefert.