Lyon (AFP) Die internationale Polizeibehörde Interpol sieht sich gezwungen, den Rücktritt ihres wegen Korruptionsermittlungen in China festgehaltenen Präsidenten Meng Hongwei anzunehmen. "Wir müssen es akzeptieren", sagte Interpol-Vizepräsident Jürgen Stock am Donnerstag in Lyon. Auch im Falle von anderen Staaten werde es akzeptiert, wenn diese "souveräne Entscheidungen" träfen und - wie in diesem Fall - erklärten, dass gegen den Behördenchef ermittelt werde und er zurücktrete.

Info Hinweis Diese Meldung ist Teil des automatisierten Nachrichten-Feeds der Agence France-Presse (AFP). AFP ist eine Nachrichtenagentur, die Medien mit selbst recherchierten und formulierten Meldungen zu aktuellen Ereignissen beliefert.