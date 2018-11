Berlin (AFP) Der Antisemitismus-Beauftragte der Bundesregierung, Felix Klein, will die Aufklärung über Antisemitismus in Integrationskursen zur Pflicht machen. Falls sich Kursteilnehmer dem Thema verweigern, könnten ihnen die Leistungen gekürzt werden, sagte Klein im Gespräch mit der Nachrichtenagentur AFP. "Antisemitismus hat keinen Platz in Deutschland", sagte Klein. "Das Thema muss in Integrationskursen behandelt werden", und zwar als klare Anforderung - "nicht nur als weiches Angebot".

