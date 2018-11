Mexiko-Stadt (AFP) Bei einem Unfall mit einem außer Kontrolle geratenen Lastwagen sind in Mexiko mindestens neun Menschen ums Leben gekommen. 16 weitere Menschen wurden nach Polizeiangaben bei der Massenkarambolage im Feierabendverkehr auf einer Autobahn in der Nähe von Mexiko-Stadt am Mittwoch verletzt. Nach einem Bremsenversagens war der Lastwagen ungebremst in andere Autos gerast, rund ein Dutzend Fahrzeuge wurde ineinander geschoben.

