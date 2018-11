Washington (AFP) Bei einer Schießerei in einer Disko im US-Bundesstaat Kalifornien sind laut Polizei mindestens sechs Menschen verletzt worden. Die Schießerei ereignete sich am späten Mittwochabend (Ortszeit) in der "Borderline"-Bar in der südkalifornischen Stadt Thousand Oaks, wie die örtliche Feuerwehr im Kurzbotschaftendienst Twitter mitteilte. Rettungskräfte seien im Einsatz.

