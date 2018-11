Berlin (AFP) SEK-Beamte haben am Mittwochabend eine Arztpraxis in Berlin gestürmt - doch der Einsatz erwies sich als Fehlalarm. Es gab "offenbar ein Missverständnis" zwischen einer Sprechstundenhilfe und einer älteren Patientin, die zuvor dort angerufen hatte, wie eine Polizeisprecherin am Donnerstag sagte. Die Seniorin alarmierte anschließend die Polizei, weil sie von einer Straftat beziehungsweise einem drohenden Anschlag ausging.

